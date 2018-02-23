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موسكو- الرسالة نت

أفاد مراسل الجزيرة في نيويورك بأن روسيا عرقلت مجددا اعتماد مشروع قرار يمدد العمل بنظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام، والذي يقضي بفرض حظر للسلاح على الحوثيين وأنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. وتعارض روسيا وأعضاء آخرون في مجلس الأمن مواد أضيفت إلى مشروع القرار، تدين خرق إيران حظر السلاح المفروض على اليمن من قبل مجلس الأمن منذ عام 2015. وتطالب هذه الدول -وفقا لمصدر دبلوماسي- باعتماد تمديد روتيني للقرار من أجل تمديد العمل بنظام العقوبات، وتمديد التفويض للجنة الخبراء التي تشرف على تنفيذ هذه العقوبات دون إدخال أي تعديلات إضافية. ويتعين على مجلس الأمن التصويت على المشروع بحلول الاثنين المقبل حين ينتهي التفويض الممنوح للجنة. وتدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في المجلس تضمين إدانة لإيران، وذلك استنادا إلى ما ورد في تقرير خبراء لجنة العقوبات من أنها لم تتخذ تدابير لمنع بيع أو نقل صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وألغام بحرية للحوثيين. وكان مجلس الأمن أصدر يوم 14 أبريل/نيسان 2015 -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- القرار 2216 الذي يقضي بفرض حظر للسلاح على الحوثيين وأنصار الرئيس الراحل. ويدعو القرار الحوثيين إلى الخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء. وصوتت حينها 13 دولة لصالح القرار، ولم تعارض أي دولة، بينما امتنعت عن التصويت دولة واحدة فقط هي روسيا. المصدر : الجزيرة