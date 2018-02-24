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الرسالة نت - وكالات

كشف إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة الفريق لمواجهة جيرونا اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وغاب عن القائمة باكو ألكاسير وأندريه غوميز ودينيس سواريز وياري مينا لأسباب فنية، بينما تواجد جيرارد بيكيه, بعد عودته للتدريبات الجماعية عقب غيابه عن المران الأخير.

وجاءت قائمة برشلونة على الشكل التالي:

- حراس المرمى: شتيغن، سيليسين.

- الدفاع: روبيرتو، أومتيتي، فيرمايلين، بيكيه، ديني، ألبا، فيدال، سيميدو.

- الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا، باولينيو، كوتينيو.

- الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة, بفارق 7 نقاط أمام أتلتيكو مدريد.