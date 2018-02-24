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غزة - الرسالة نت

كشف أحمد المدهون مهاجم الأهلي, عن الموعد النهائي لعودته إلى الملاعب, بعد تعافيه من الإصابة خلال الفترة الماضية.

وقال المدهون لـ"الرسالة نت", إنه بات جاهزا للظهور مع الأهلي في مباريات الدوري, وسيلعب ضد شباب جباليا في الأسبوع التاسع عشر من المسابقة.

وكان مهاجم الأهلي قد خضع لعملية جراحية في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى بأكتوبر 2017, ولم يلعب أي لقاء مع الفريق هذا الموسم.

كما تعرض المدهون لعقوبة الإيقاف 3 مباريات من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, إثر الأحداث التي جرت عقب نهاية لقاء الفريق مع شباب رفح (3-2) في الأسبوع الخامس عشر, وهو ما جعل عودته للملاعب تتأخر عدة أسابيع.

يشار إلى أن المدهون من الركائز الأساسية للأهلي, وسبق أن أحرز له عدة أهداف حاسمة الموسم المنصرم.