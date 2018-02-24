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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إيطالية، أن ميلان بدأ تحركاته، لتمديد بقاء نجمه باتريك كوتروني، المتألق مؤخرا تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو.

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان اتصل بوكلاء أعمال كوتروني، للتفاوض حول تمديد عقده.

ويسعى مسؤولو "الروسونيري" إلى تمديد عقد اللاعب وزيادة راتبه، لحمايته من أطماع الأندية الأوروبية الكبرى، علما أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2021.

ولم يضع ميلان أي مدة زمنية، للانتهاء من عملية التجديد لكوتروني، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستتم، قبل نهاية الموسم الجاري.