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الرسالة نت - وكالات

عانى الجزائري إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل، من إصابة جديدة، خلال التدريبات الأخيرة، ما تسبب في تأجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد، الذي انضم له في يناير الماضي قادما من ليستر سيتي على سبيل الإعارة.

وقال الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة بورنموث اليوم السبت في الدوري الإنجليزي, إن إصابة سليماني تجددت بعد إجهاده في التدريبات الأخيرة للفريق.

وأضاف بينيتيز: "كل شيء كان على ما يرام بالنسبة له، لكن في الحصة التدريبية الأخيرة شعر ببعض الآلام في نفس مكان إصابته القديمة على مستوى الفخذ".

وتابع: "الفحوص التي أجراها سليماني أكدت أنه سيغيب على الأقل لمدة أسبوعين إضافيين، وأظن أننا ضغطنا عليه كثيرا من أجل استرجاعه في أقرب فرصة".

ورغم تجدد إصابة سليماني، إلا أن المدرب الإسباني أكد أنه لم يندم على انتدابه وهو يعاني من الإصابة.