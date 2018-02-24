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دمشق - الرسالة نت

قالت مصادر سورية محلية إن 25 مدنيا على الأقل قتلوا وجرح آخرون في غارات جوية للتحالف الدولي على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة الشعفة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ريف دير الزور الشرقي (شرقي سوريا).

وبحسب المصادر فإن ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي شنت هجوما على مواقع لتنظيم الدولة على أطراف بلدة الشعفة عند الحدود السورية العراقية بهدف انتزاع السيطرة عليها وطرد التنظيم منها.

وكان التحالف قد أقر مؤخرا بقتل 841 مدنيا على الأقل "عن طريق الخطأ" أثناء حملته على تنظيم الدولة في العراق وسوريا خلال ثلاث سنوات.

وأوضح في بيان أنه أنهى في يناير/كانون الثاني الماضي مراجعة 116 بلاغا بمقتل مدنيين إضافيين، واعتبر 102 منها تفتقد إلى المصداقية.

وشن التحالف في غضون ثلاث سنوات 39 ألفا و70 ضربة على تنظيم الدولة أسفرت عن 2105 بلاغات بوقوع ضحايا مدنيين محتملين، لكنه اعتبر 218 منها فقط ذات مصداقية.

وتظل أرقام قتلى غارات التحالف الدولي من المدنيين أقل بكثير من الأرقام التي تنشرها مجموعات مراقبة مستقلة، إذ قالت مجموعة "إيروور"-ومقرها بريطانيا- قبل أشهر عدة إن ما لا يقل عن 5961 مدنيا قتلوا في غارات التحالف الدولي بالعراق وسوريا.