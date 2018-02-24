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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أفادت القناة السابعة العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصدد المصادقة على إقامة حي جديد للمستوطنين الذين سيتم هدم بيوتهم في موقع "نتيف هآبوت"، مضيفة أنه "سيتم تعويضهم بمبلغ 24 مليون شيكل".

وذكرت القناة أن الحكومة وخلال جلستها المقبلة سوف تصوت على قرار يقترح بناء حي جديد لمستوطني "نتيب هابوت "بعد هدم منازلهم في نفس الموقع الاستيطاني قرب جوش عتصيون.

ويحتوي الاقتراح على مشروع يقضي ببناء 350 وحدة استيطانية في الحي الجديد الذي سيتم بناؤه بين تجمعات ألون شفوت والعازر.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير أن حكومة الاحتلال تضرب ذلك بعرض الحائط. سس