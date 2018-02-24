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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وقال مصدر أمني لوكالة "وفا" الحكومية إن مواجهات اندلعت في المخيم ومحيط برك سليمان المحاذي له، اثر اقتحام قوات الاحتلال تلك المنطقة، وإطلاقها النار صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم حسين الأطرش (22 عاما)، الذي أصيب قبل أربعة أشهر في مواجهات بالمخيم، وذلك بعد أن داهمت منزله والده وفتشته.