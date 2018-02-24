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باريس- الرسالة نت

قالت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة إن شرطة الجمارك عثرت على لوحة للفنان الفرنسي إدغار ديغا، كانت قد سرقت قبل نحو تسعة أعوام من متحف في مرسيليا، في صندوق أمتعة حافلة قرب باريس.

وتصور لوحة "الجوقة" التي تعود إلى العام 1877، صفا من الرجال يغنون في أوبرا دون جوان.

وقال وزيرا الثقافة والميزانية في بيان إن الشرطة كانت تجري عمليات تفتيش عشوائية لحافلة في منطقة استراحة على طريق سريع على بعد نحو ثلاثين كيلومترا شرقي باريس يوم 16 فبراير/شباط الجاري عندما عثرت على اللوحة، وأكد متحف "أورسيه" أنها أصلية.

ولم يذكر البيان معلومات عن سبب وجودها في الحافلة أو من تركها هناك، في وقت ذكر فيه موقع "فوربس" أن قيمة اللوحة تبلغ مليون دولار.

والفنان الفرنسي ديغا (1834-1917) معروف بلوحاته ومنحوتاته التي تعبّر عن الراقصين، وكثيرا ما يرتبط بالحركة الانطباعية.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز