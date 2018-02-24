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غزة- الرسالة نت

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين اثنين واستولت على مركبهما قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد نقيب الصيادين نزار عياش في تصريح لـ"الرسالة نت" أن زوارق الاحتلال اعتقلت صياديْن بعد إطلاق النار على مركبهما قبل سواحل شمال غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال استولى اعلى المركب، ونقله برفقة الصيادين إلى ميناء أسدود (الإسرائيلي).

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.