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الضفة المحتلة - الرسالة نت

من المقرر أن يصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، غدًا الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في اتصال مع اذاعة صوت فلسطين صباح السبت، إن الجانب المصري أبلغه بقدوم الوفد الأمني إلى غزة.

وادعى الأحمد أن رئيس السلطة محمود عباس يصمم على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل.

وكان الأحمد قد أجرى مؤخراً زيارة الى القاهرة بحث خلالها مع الوزير عباس كامل مسير جهاز المخابرات المصرية سبل دفع المصالحة وتذليل العقبات امام تحقيقها.

كما يجري وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي زيارة هي الأطول منذ سنوات إلى القاهرة، التقى خلالها عدد من المسؤولين المصريين أبرزهم وزير المخابرات عباس كامل.

وقد صرّح خليل الحية عضو وفد حماس إلى القاهرة أن وفدا أمنيا مصريا سيصل غزة لمتابعة اتفاق المصالحة ومعالجة العراقيل التي وضعتها السلطة وحركة فتح.