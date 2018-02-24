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واشنطن - الرسالة نت

ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار يطالب بهدنة إنسانية في سوريا، وحصلت الجزيرة على آخر مسودة من مشروع القرار، حيث أدخلت تعديلات، وذلك في محاولة لتجنب فيتو روسي أثناء التصويت.

ولم يعرف بعد الموقف الروسي من التعديلات الأخيرة التي تضمنت اكتفاء القرار بمطالبة جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون تأجيل في عموم سوريا، وذلك بدلا من الصيغة الأصلية التي كانت تطالب بوقف القتال بعد 72 ساعة من اعتماد القرار، وبدء إدخال المساعدات وإجلاء الجرحى والمصابين بعد 48 ساعة من سريان الهدنة.

وأعرب مندوب السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ عن أمله في أن يجتمع أعضاء المجلس اليوم من أجل إصدار القرار بعد فشلهم في إقراره أمس.

وتابع سكوغ خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك أن الموقف يبعث فعلا على الإحباط، خاصة إذا ما وضعت الحقائق على الأرض في الاعتبار.

بدوره، أكد منصور العتيبي رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة أن التصويت على مشروع قرار الهدنة سيجرى ظهر السبت بتوقيت نيويورك.

وأضاف "أعتقد أننا قريبون للغاية من الهدف، وسوف نعقد اجتماعا آخر للمجلس السبت للتصويت على مشروع القرار".

تعنت روسي

وأفاد دبلوماسيون بأن الإشكالية تكمن في الموقف الروسي الذي يريد ضمانات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية تتعلق بالوقف الكامل للمعونات العسكرية والتقنية للجماعات المسلحة داخل الغوطة الشرقية.

وانتقدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة بشدة الموقف الروسي في المشاورات التي أجراها مجلس الأمن بشأن مشروع القرار.

وقالت إنه أمر لا يمكن تصديقه أن تماطل روسيا في التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بالوصول الإنساني في سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الهجمات الأرضية والغارات الجوية على الغوطة الشرقية في ريف دمشق تسببت في مقتل نحو أربعمئة شخص -بينهم نساء وأطفال- خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، كما أدت إلى إصابة أكثر من ألف شخص.