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الرسالة نت - وكالات

يرتبط سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، بظاهرة تشوه تاريخه العريض سواء مع "الملكي" أو منتخب إسبانيا.

وأبرزت تقارير صحافية إسبانية, الرقم التاريخي السلبي لراموس، بخصوص البطاقات الصفراء والحمراء التي نالها طوال مسيرته على المستويين المحلي والدولي.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن المدافع يتصدر ترتيب القائمة التاريخية لأكثر اللاعبين حصولا على بطاقات بالدوري الإسباني برصيد 171 بطاقة، ودوري الأبطال (36)، ومنتخب إسبانيا (20)، وإجمالا تحصل على 274 بطاقة خلال مسيرته المهنية.

ويتصدر راموس أيضا قائمة أكثر اللاعبين حصولا على بطاقات بالنسبة للدوريات الأوروبية الكبرى، وأيضا مع المنتخب الوطني، ويملك معدل نيل بطاقة كل 3 مباريات تقريبا في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه سوى عدد قليل من النجوم مثل الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب ميلان حاليا (بطاقة كل 2.7 مباراة)، والكرواتي داريو سيرنا (بطاقة كل 2.6 مباراة).

من ناحية أخرى, لم يتعرض راموس للطرد مع المنتخب الوطني خلال 149 مباراة، بينما طرد في "الليغا" 19 مرة خلال 421 مباراة.