تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية ألمانية, أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، سيعود للمشاركة مع العملاق "البافاري" في نهاية أبريل المقبل.

وأوضحت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية, أن نوير سيتدرب مع البايرن بشكل اعتيادي في منتصف مارس المقبل أو نهايته على أقل تقدير، لكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات إلا في نهاية إبريل.

ويعاني الحارس من إصابة بكسر في كاحل القدم ومشط القدم، ما أبعده عن المشاركة في المباريات منذ نهاية أغسطس الماضي.

وواصل نوير تدريباته التأهيلية في مقر البايرن خلال الفترة الجارية, بالإضافة لتدريبات خفض الوزن.

يشار إلى أن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا, يأمل عودة نوير قبل انطلاق كأس العالم 2018 الصيف المقبل.