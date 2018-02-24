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غزة- الرسالة نت

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في التحريض عليها ووصفه إياها "بالمتطرفة".

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن وصف الجبير لحركة حماس بالمتطرفة يعد تضليلاً للرأي العام وتشويهاً لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة والذي لا يعكس مزاج الشعب السعودي ولا يتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها.

وأشارت الحركة أن هذه التصريحات من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله.

ودعت الحركة إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة.

وكان الجبير قد صرّح أمس الجمعة بأن وقف تمويل دولة قطر لحركة لحماس سمح للحكومة بالسيطرة على قطاع غزة، واصفًا حماس بـ"المتطرفة".

وأضاف الجبير في كلمة له أمام البرلمان الأوربي في بروكسل في 18 فبراير الجاري أن "ما لا ترونه هو الوجه المظلم لقطر، عبر سماحها للمنظمات المتطرفة بجمع الأموال ونشر الكراهية".

وقال: قطر اوقفت تمويل النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وحماس ما سمح للحكومة الفلسطينية أن تسيطر على قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية السعودي قال في 6 يونيو الماضي إن "الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن عليها وقف دعمها لجماعات كحماس والإخوان"، معتبرًا أن الهدف من قطع العلاقات مع قطر ليس الإضرار بالدوحة.

وفي حينها، استهجنت حماس ما صدر عن الجبير من تصريحات تُحرض عليها، مؤكدة أنها غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال.