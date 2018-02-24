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رام الله - الرسالة نت

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم السبت، عن انطلاق مجلس فض المنازعات في المشاريع الهندسية وهو الأول من نوعه في فلسطين.

وكشفالحساينة خلال حفل الانطلاق عن تقديم قانون اتحاد المقاولين لمجلس الوزراء والذي أقر بالقراءة الأولى بانتظار القراءة الثانية.

وقال: "إن فكرة مجلس فض المنازعات في المشاريع الهندسية هي فكرة هامة وكبيرة، وإننا بالوزارة ندعم تشكيل مجلس فض المنازعات بما يخدم المصلحة العامة وإنهاء الخلافات في المشاريع الهندسية".

وجدد الوزير التأكيد على قدرات شركتنا في قطاع الإنشاءات وأنها أثبت قدراتها على تنفيذ المشاريع الهندسية وستكون الوزارة الداعم لهذا المجلس للأهمية الكبيرة لهذا المجلس في حل المنازعات في المشاريع الهندسية

وثمن الحساينة جهود شركات المقاولات وقطاع الإنشاءات ودوره الحيوي وإلهام في اقتصادنا الفلسطيني.