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أنقرة-الرسالة نت

وصفت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت، إعلان واشنطن نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف مايو / أيار المقبل، بالأمر "المقلق إلى أبعد الحدود".

وأكدت الخارجية في بيان، أن الإعلان يظهر إصرار الولايات المتحدة على تخريب أرضية السلام بانتهاك القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وثوابت الأمم المتحدة.

وأعربت عن أسفها لعدم إنصات إدارة الرئيس دونالد ترامب، من خلال هذا القرار، لـ "صوت ضمير المجتمع الدولي"، الذي عبرت عنه منظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب إصدار قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وأشار البيان أن أنقرة ستواصل بذل الجهود مع المجتمع الدولي ضد القرار، بهدف حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأمس الجمعة، كشف مسؤولان في إدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وعقبها بساعات، أعربت الخارجية الأمريكية عن "حماستها" تجاه نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو / أيار المقبل، تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، ونكبة الشعب الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو / أيار من كل عام، ذكرى النكبة التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم، فيما يحتفل الإسرائيليون بما يسمونه "عيد الاستقلال الـ 70" هذا العام.

الاناضول