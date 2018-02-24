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غزة- الرسالة نت

انتقدت حركة "حماس" تصريحات مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن العمل على صياغة خطة السلام الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يوشك على النهاية.

وذكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، في حسابه على "تويتر"، أن تصريحات الدبلوماسية الأمريكية ليست لديها أي قيمة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة الأمريكية ولن يسمح بتمريرها.

ويأتي هذا التعليق على خلفية بروز توتر بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

وردا على هذا القرار، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الفلسطينيين لم يعودوا يقبلون الوساطة الأمريكية في مفاوضات السلام، وذلك في وقت تعمل واشنطن على ما تسميه "صفقة القرن" لتسوية الصراع.