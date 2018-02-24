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الرسالة - فايز أيوب الشيخ

أثارت اللقاءات المتوالية لقيادات في السلطة الفلسطينية وحكومة الحمد الله، مع مسؤولين إسرائيليين، استياء فلسطينياً واسعاً، خاصة أنها جاءت بعد قرار المجلس المركزي الفلسطيني، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العلاقات الاقتصادية معه.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله برفقته رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اجتمع -الأثنين الماضي- مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" وما يسمي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية "يواف موردخاي" بمدينة رام الله.

يذكر أن اجتماع مماثل عُقد -الأربعاء الماضي- بين الحمد الله و"مورداخاي" بحضور مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" في رام الله، ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من لقاء جمع وزير الاقتصاد الإسرائيلي "ايلي كوهين" مع وزيرة الاقتصاد بالسلطة الفلسطينية عبير عودة، والذي عُقد في قصر الاليزيه بباريس.

ضرب عرض الحائط

وفي السياق، عبر القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو عن رفض جبهته لمجمل اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، عاداً أنها بمثابة "إدارة الظهر للمؤسسات الفلسطينية وسوف تُخلف عواقب وخيمة في المستقبل".

وذكر سويرجو لـ"الرسالة" أن عباس مصممٌ على التعامل بنفس الطريقة مع المؤسسات الفلسطينية وقراراتها، مشيراً إلى أنه ضرب عرض الحائط بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس المركزي منتصف يناير من العام الجاري، وذلك رغم أن الأخير يشكل الحد الأدنى ولم يكن يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن عباس لا يزال يتجاوز كل المؤسسات الفلسطينية ويضرب عرض الحائط بالتوافق الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يمثل ضربا لهيبتها وفقدانا لقيمتها الحقيقية وتحويلها لمجرد منبر لاختطاف الشرعية.

ومما أثار حفيظة سويرجو، أنه تبع لقاء الحمد الله بالإسرائيليين، ذهاب عباس لمجلس الأمن الدولي لطرح خطة ومبادرة للسلام لم يتم الحديث عنها في المجلس المركزي ولم يتم إقرارها من أي مؤسسة فلسطينية رسمية ولم يتم التشاور حولها مع أي طرف، مطالباً بمواجهة هذه الحالة بأساليب جديدة.

وكان عباس دعا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي إلى آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، وتتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية.

خلافاً لقرار المركزي

وكمن سبقه، فقد اعتبر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن لقاء الحمد الله وقيادات في السلطة مع الإسرائيليين "يتعاكس مع موقف الإجماع الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

وعبر أبو ظريفة لـ"الرسالة" عن موقف جبهته الرافض لمثل هكذا لقاءات، مطالباً كل المؤسسات والقوي الفلسطينية بنبذ هذه اللقاءات والضغط من أجل وضع قرارات المركزي محل التنفيذ، مشدداً على أن وقف اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية يأتي لمنع محاولة (إسرائيل) خداع العالم وكأن العلاقات مع السلطة الفلسطينية على خير ما يرام، ومن جهة أخرى لعدم تشجيع دولة الاحتلال على المضي قدماً في سياساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

عودة لخط المفاوضات

ويرى مراقبون أن لقاءات السلطة وحكومة الحمد الله مع المسؤولين الإسرائيليين شكل من أشكال العودة لخط المفاوضات، خاصة أن اللقاء الأخير بحث قضايا سياسية، على غير ما جرت عليه العادة باقتصارها على ترتيبات القضايا المالية والإدارية.

وحول ما سبق، ذكر سويرجو أنه ليس من وظيفة حكومة الحمد الله التدخل في الشأن السياسي كونها جهة تنفيذية فقط لتسيير الأمور الحياتية للمواطنين، أما الجهة الخولة بذلك فهي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي يجب عليها أن تطبق قرار المجلس المركزي.

وأكد أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تم تغييبها بشكل كامل وإدارة الظهر لقراراتها، وقال: "هي تتحمل المسئولية لتطبيق قرارات المركزي وهي المؤتمنة الآن على ذلك، ولكن هذا الائتمان لم يعد موجوداً، وأصبحت هذه الهيئة مجرد غطاء لعباس ليفعل ما يشاء وأن يضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الفلسطينية".

أما أبو ظريفة، فقد عبر عن رفضه لمحاولات حكومة الحمد الله استخدام العناوين السياسية واستغلالها، للتستر بها وراء العناوين الإنسانية وقضايا التنسيق وإدخال المواد إلى غزة، عاداً ذلك خديعة لاستمرار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني، وهذا جزء من عملية التهرب من فك الارتباط مع دولة الاحتلال استناداً لقرارات المجلس المركزي، وفق قوله.

ودعا أبو ظريفة حكومة الحمد الله إلى التوقف عن اللقاءات الضارة والتي لن يستفيد منها إلا الاحتلال والعودة إلى الالتزام بالإجماع الوطني الذي قرر التحلل من الالتزامات وفك الارتباط مع الاحتلال وسحب الاعتراف بما يسمى (دولة إسرائيل).