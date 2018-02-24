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غزة- الرسالة نت

شهد حصاد الأسبوع الماضي من انتفاضة القدس استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 64 آخرين، فيما أصيب 11 إسرائيليا ونفذت عمليتان، وأحصيت 106 مواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل.

واندلعت أمس الجمعة 30 مواجهة في الضفة الغربية وغزة، سجلت خلالها 55 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والحروق وعدة حالات اختناق، إضافة لإصابة جندي إسرائيلي بعد طعنه بسكين في سجن أوهيلي كيدار، وألقى شبان فلسطينيون زجاجة حارقة تجاه قوات الاحتلال في البرج العسكري في منطقة بورين بنابلس.

ويوم الخميس أصيب فلسطينيان اثنان أحدهما بالرصاص الحي وآخر بالمطاطي في الضفة وغزة، إضافة إلى عدة حالات الاختناق، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على مستوطنة كريات أربع والطور ودورا القرع والخضر، وأحصيت 21 مواجهة في مختلف مدن الضفة الغربية.

وشهد الأربعاء استشهاد أحمد محمد أبو حلو (19 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضي في مواجهات شرق البريج، كما استشهد ياسين عمر السراديح (33عاما) من مدينة أريحا بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال في أثناء اعتقاله، وأصيب 6 فلسطينيين بجراح مختلفة.

كما أصيب 3 إسرائيليين بالحجارة، اثنان خلال مواجهات حاجز بيت إيل، وثالث قرب مستوطنة أرئيل، وألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في منطقة مخيم شعفاط والخضر، وأحصيت 15 مواجهة في أنحاء الضفة الغربية.

وفي منتصف الأسبوع أصيب فلسطينيان اثنان بجراح متوسطة، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف إسرائيلية في منطقة سلوان وأريحا والعيساوية، خلال 14 مواجهة رصدت في أنحاء الضفة المحتلة.

إلى ذلك شهد الإثنين إصابة 3 فلسطينيين في الضفة الغربية وسجلت عدة حالات اختناق، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في منطقة بيت ريما، وأحصيت 20 مواجهة في أنحاء مختلفة من الضفة.

ويوم الأحد أصيب 3 مستوطنين بالحجارة، منهم 2 خلال مواجهات في مدينة الناصرة وآخر قرب مستوطنة بيتار عيليت، وأحصيت 6 مواجهات في أنحاء الضفة والداخل المحتل.

أما السبت، فقد استشهد الشاب سالم محمد صباح (17 عاما) والشاب عبد الله أيمن أبو شيخة (17عاما) في غارة جوية على الحدود الشرقية لمدينة رفح، عقب إصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم إصابة خطيرة في تفجير عبوة ناسفة كانت مرتبطة بعلم فلسطيني شرق مدينة خانيونس، ورصدت 10 مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة وغزة.