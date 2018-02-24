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غزة - الرسالة نت

حقق خدمات رفح فوزا غاليا على نظيره غزة الرياضي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الأخضر" الرفحي بانتصاره إلى حاتم نصار الذي سجل هدف المباراة الوحيد (56), ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني "مؤقتا", ويبقى رصيد "العميد" 26 نقطة في المركز الرابع, بفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد الشجاعية.

شباب رفح - القادسية (2-1)

وتفوق شباب رفح على القادسية (2-1).

وأحرز هدفي "الزعيم" أسامة أبو جاموس (62), وعبد الله سلامة (87), بينما سجل هدف القادسية عمران أبو بلال (45).

ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس "مؤقتا", وتوقف رصيد الخاسر عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير "مؤقتا".

جمعية الصلاح - خدمات النصيرات (0-1)

وفي دوري الأولى, اقتنص خدمات النصيرات فوزا شاقا من جمعية الصلاح (1-0).

وسجل طارق الهور هدف المباراة الوحيد (87), ليرفع خدمات النصيرات رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة, ويتجمد رصيد جمعية الصلاح عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.

التفاح - خدمات البريج (1-1)

وتعادل التفاح مع خدمات البريج (1-1)

وتقدم معتز الصفدي للتفاح (6), قبل أن يتعادل بهاء الدعالسة لخدمات البريج (21).

ورفع التفاح رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع "مؤقتا", وأصبح رصيد خدمات البريج 29 نقطة في المركز الثاني, بفارق المواجهات المباشرة أمام الزيتون.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الممتازة الأحد, بلقاء الصداقة مع شباب جباليا على ملعب فلسطين بغزة, واتحاد خانيونس مع خدمات الشاطئ على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

وفي الأولى, يلعب خدمات المغازي مع خدمات دير البلح على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, والجلاء مع بيت حانون الأهلي على ملعب التفاح شرق غزة.