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الرسالة نت - وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت إن السعودية رقصت على موسيقى الجاز في أول مهرجان من نوعه في المملكة أمس الجمعة.

وأوضحت أن مهرجان انطلق لثلاثة أيام ويعرض جهود المملكة الأخيرة الرامية إلى إسقاط صورتها المحافظة، مبينة أن السعوديين والأجانب توافدوا إلى المهرجان لمشاهدة فرق من الرياض وبيروت والولايات المتحدة، بعد أن أدانت الشرطة الدينية السعودية العام الماضي الحفلات الموسيقية واصفةً اياها بالـ "الضارة والمفسدة".

وكانت الهيئة العامة للترفيه اعلنت الخميس نها ستقدم أكثر من 5000 عرض ومهرجان وحفلات موسيقية خلال عام 2018، أي أن هذا الرقم ضعف عدد العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن الحفلات هي جزء من برنامج إصلاح لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وخلق فرص عمل للشباب السعودي، مشيرة إلى أنه تشكل تغيراً في الحياة الاجتماعية والتدرج للتخلص من الفصل بين الجنسين، على الرغم من استمرار القيود.