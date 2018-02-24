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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الناشئين 2001 فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وفيما يلي جدول مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الناشئين 2001 فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

1- الهلال - الصداقة الجمعة على ملعب بيت لاهيا.

2- خدمات جباليا - اتحاد الشجاعية الجمعة على ملعب بيت لاهيا.

3- أهلي النصيرات - خدمات رفح الجمعة على ملعب المدينة الرياضية.

4- خدمات المغازي - شباب رفح الجمعة على ملعب المدينة الرياضية.