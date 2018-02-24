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غزة-الرسالة نت

افتتح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي السبت المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي بغزة.

وأكد العمادي أن دولة قطر مستمرة في جهودها لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنقاذ سكانه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشونها.

وشدد على حرص بلاده الدائم لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة، منوهًا إلى المنحة الإغاثية العاجلة التي تقدم بها الأمير القطري مؤخرًا لسكان غزة، بقيمة 9 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة العاشرة من شارع الرشيد الساحلي تمتد من بداية معسكر الشاطئ الشمالي وحتى امتداد شارع التوام شمالا، بطول 2.5 كم، وعرض 40 متر، فيما بلغت تكلفة المشروع نحو 10 مليون دولار.

وكانت اللجنة القطرية قد أتمّت في وقت سابق المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 30 مليون دولار.