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رفح - الرسالة نت

أكد أمين عبد العال المدير الفني لشباب رفح, رضاه عن فريقه, عقب الفوز على القادسية (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية, إن انتصار شباب رفح يثبت بالدليل القاطع أن فريقه لا يسمح لنفسه أن يكون طرفا في سلسلة التلاعب بنتائج المباريات كما توقع البعض قبل اللقاء.

وأضاف: "ليس من عادات شباب رفح أن يفوّت المباريات لخصومه, نحن نلعب لآخر لحظة, ونأمل أن نواصل عروضنا الجيدة في اللقاءات المقبلة".

يشار إلى أن شباب رفح يحتل المركز السادس "مؤقتا" في دوري الدرجة الممتازة برصيد 25 نقطة.