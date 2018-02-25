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الرسالة نت - وكالات

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك, حصوله على توقيع عبد الله السعيد نجم الأهلي مقابل 25 مليون جنيه سنويا, ردا على بعض التقارير التي أكدت انضمام اللاعب لصفوف "القلعة البيضاء".

وذكر مجلس إدارة الزمالك أن أنباء تعاقد النادي مع السعيد غير صحيحة، وهدفها زعزعة الاستقرار الذي يعيشه الفريق حاليا، فضلا عن إحداث حالة من البلبلة بين اللاعبين, خاصة النجوم الذين اقتربوا من تجديد عقودهم مثل الحارس أحمد الشناوي, ولاعب الوسط طارق حامد.

وأوضح المجلس أنه في حال الحصول على توقيع لاعب بحجم السعيد، فإن الأمر سيكون سريا للغاية، خاصة أن عقده ما زال مستمرا مع ناديه، وسيكون من حق إدارة الأهلي حينها تقديم شكوى ضده، مبينا أن أمر التفاوض مع نجم المنتخب المصري مطروح بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن بعض التقارير كشفت عن توقيع السعيد للزمالك، ما أثار حفيظة نجوم الفريق الأبيض ضد الإدارة، إذ طلب بعضهم تعديل عقودهم وزيادة رواتبهم السنوية.