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صنعاء-الرسالة نت

استهدف مقر مكافحة الإرهاب، والذي يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية إن انفجارين هزا مقر مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور بمديرية التواهي، حيث انفجرت سيارة ملغمة كان يقودها انتحاري عند بوابة المقر، ثم انفجرت سيارة ثانية داخله.

وأكد شهود ومسؤولون في مستشفى سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما قالت مصادر إن إطلاق نار كثيف أعقب الانفجارين.

وتشهد عدن توترا أمنيا وموجة اغتيالات، حيث أعلن إمام وخطيب مسجد ابن عباس في مديرية المعلا بعدن مؤخرا إلغاء خطبة وصلاة الجمعة لعدم توفر الأمن، مشيرا إلى أن عدد الأئمة والخطباء الذين تعرضوا لعمليات اغتيال يزيد على عشرين شخصا.