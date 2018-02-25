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واشنطن- الرسالة نت

ذكر موقع "ذي فيرج" أن شركة سامسونغ الكوية الجنوبية تخطط لتخفيض إنتاجها لشاشات "OLED"، التي تبيعها لمنافستها الأميركية "أبل".

وبدلا من توفير ما بين 45 و50 مليون شاشة لآيفون، ستخفض سامسونغ الإنتاج إلى 20 مليون أو أقل، ابتداء من الربع الأول (الجاري) من عام 2018.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه الأنباء تأتي بعد الخيبة التي أصابت الشركة الأميركية بخصوص الإقبال الضعيف على هواتف "آيفون X"، الأمر الذي جعلها تقرر خفض إنتاجها له.

ولم تقرر الشركة الكورية بعد كمية الإنتاج التي ستعمل عليها خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل ويونيو، إلا أن تقارير إعلامية تتوقع أن ينخفض الإنتاج أكثر.

وتعد سامسونغ الشركة الوحيدة التي تستطيع في الوقت الحالي الاستجابة لطلب "أبل". وتقول مصادر إخبارية إن الشركة تربح قرابة 110 دولارات عن كل هاتف "آيفون X" يجري بيعه.