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سريناغار- الرسالة نت

قالت الشرطة في كشمير إن قوات هندية وباكستانية تبادلتا إطلاق نيران المدفعية في منطقة كشمير المتنازع عليها ما أجبر مئات الأشخاص على الفرار الأمر الذي يثير شكوكا جديدة بشأن وقف لإطلاق النار مستمر منذ 15 عاما بين القوتين النوويتين في المنطقة.



ولم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع السبت، في قطاع أوري على خط المراقبة الذي يقسم المنطقة الواقعة في الهيمالايا ويغلب على سكانها المسلمون.



لكن التوترات تصاعدت منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر شهد مقتل ستة جنود.



وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وقالت إنها ستجعلها تدفع الثمن.



وقال رئيس الشرطة امتياز حسين إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري ما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.



وقال ضابط هندي إن القوات الهندية ردت بنيران المدفعية وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة منذ وقف إطلاق النار في 2003.

عربي21