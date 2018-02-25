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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع في الكنيست (الإسرائيلي) مشروع قانون لمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن المشروع اقترحه عضو البرلمان اليهودى بتسلائيل سموتريتش وعضو الكنيست عوديد فورير من (إسرائيل بيتنا) وطبقا لمشروع قانون فورير فإن "إسرائيل" ستتوقف عن إعادة جثامين الشهداء؛ طالما أن هناك إسرائيليين أو جثث إسرائيليين ما يزالوا محتجزين لدى منظمات معادية.

ووفقا لمشروع قانون سموتريتش طرح فيه أن جنازات الشهداء تحولت إلى أعمال تحريض تشجع على أعمال عنف ولا بد من سن تشريع إضافي يحظر ذكر ذلك صراحة وأنه ينبغي دفن الشهداء في مقابر "لضحايا العدو" مع السماح لرئيس الوزراء بأن يأمر بإعادة جثة أحدهم إلى أسرته لأسباب خاصة.