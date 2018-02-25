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غزة - الرسالة نت

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود عن توجه وفد وزاري اليوم الأحد، إلى المحافظات الجنوبية من أجل متابعة عمل الوزارات والعمل الحكومي ومن أجل تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين" إن جلسة الحكومة الأسبوعية يوم الثلاثاء القادم ستكون جلسة مشتركة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وشدد على تمسك حكومة الوفاق الوطني بتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام خاصة في هذه المرحلة التي تصل فيها التحديات الى أقصى درجات الخطورة فيما يتصل بقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وجدد المتحدث الرسمي الدعوة الى تمكين الحكومة بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه من أجل افساح المجال امام تحملها كامل مسؤولياتها.

وفي هذا الإطار، أكد المحمود على اعلان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عن توفير عشرين ألف وظيفة وعدد كبير من المشاريع الهامة والحيوية وذلك فور "تمكين الحكومة" من الجباية والأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني) والمعابر والقضاء والموظفين القدامى.