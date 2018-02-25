تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن ما تم إنجازه من تفاهمات حتى الآن كاف لانطلاق المصالحة من جديد ووقف نزيف الألم والمعاناة لأهلنا.

وأضاف أبو مرزوق، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتوجه اليوم لقطاع غزة الوفد الأمني المصري، وكلنا رجاء ألا يفقد شعبنا الأمل في مصالحة ناجزة ووحدة وطنية لمواجه المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن".

وكان وفد رفيع من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية غادر قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث أوضاع المصالحة وتطبيقها، إضافة لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة في السفر وإدخال البضائع.

وانضم وفد من الخارج بقيادة موسى أبو مرزوق وبعدها بأيام بقيادة صالح العاروري، لوفد الحركة الموجود في القاهرة، للمشاركة في المباحثات الجارية مع المخابرات المصرية.