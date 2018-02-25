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القدس- الرسالة نت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وعزلت القرية عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأفاد مدير جمعية بيت إكسا التعاونية للنقل زياد زايد لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال احتجزت حافلات القرية والمركبات القادمة إليها ومنعتها من العبور تحت حجج واهية.

وأضاف أن هذا الحاجز هو المدخل الوحيد للقرية ولا يوجد أي مدخل آخر لبيت إكسا المحاصرة بجدار الفصل والمعزولة عن محيطها في مدينة القدس وعن القرى القريبة التابعة للضفة الغربية.

وناشد المواطنون الجهات الحقوقية وذات العلاقة التدخل من أجل وقف عمليات التنكيل التي يتعرض لها المواطنون على هذا الحاجز الاحتلالي.

يذكر أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي نسمة، وهم معزولون بالكامل عن العالم الخارجي، ويقولون إن الاحتلال يهدف من هذا العزل والتضييق إلى دفعهم للهجرة وترك القرية الواقعة في قلب مدينة القدس المحتلة، لكن يحمل سكانها هوية الضفة الغربية.