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غزة- الرسالة نت

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة صباح اليوم الأحد، الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة، ضمن المنحة الإغاثية المقدمة من دولة قطر إلى غزة بتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقال وكيل الوزارة يوسف إبراهيم في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، إن وزارته بدأت منذ يومين، باستلام المساعدات الطارئة التي تبرعت بها دولة قطر، تمهيدا لتدشين المرحلة الأولى من عملية توزيع هذه المساعدات يوم غد الاثنين بحضور السفر محمد العمادي.

وأوضح إبراهيم أن هذه المساعدات ستستفيد منها 20 ألف أسرة من الذين يستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية، ويصنفون ضمن بيانات الوزارة على أنهم الأشد فقرا، والأكثر أفرادا، أو الأسر التي بها مرضى وكبار سن وذوي إعاقة، وطلبة جامعات.

وبين وكيل الوزارة أن هذه المساعدات تحتوي على 10 آلاف فرشة طبية وبطانيات، سيستفيد منها فئات من المرضى والمعاقين وكبار السن، مشيرا أن المنحة تشمل أيضا طرودا غذائية وفرشات وبعض المساعدات النقدية البسيطة، التي هدفها مساعد الأسر على شراء بعض مستلزمات الحياة التي لا تقدر على توفيرها.

ووجه شكره لدولة قطر وكل الدول التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، الذي ذاق ويلات الحصار لأكثر من عشر سنوات، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة.