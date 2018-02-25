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غزة - الرسالة نت

أكد منسق تجمع المؤسسات الخيرية لإنقاذ قطاع غزة أحمد الكرد، أن الأوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة كارثية بسبب استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً وما تبعه من عقوبات اتخذتها السلطة ضد أبناء شعبنا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات الخيرية على أرض السرايا بمدينة غزة، بمشاركة الأسر الفقيرة وذوي ضحايا الحصار على القطاع الذين التفوا حول قبور رمزية جسدت ضحايا حصار غزة على مدار أكثر من 10 أعوام.

وقال الكرد خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات الخيرية بمدينة غزة بمشاركة الأسر الفقيرة وذوي ضحايا الحصار على القطاع الذين التفوا حول قبور رمزية جسدت ضحايا حصار غزة على مدار أكثر من 10 أعوام. : "إن الحصار تسبب بأكثر من ألف ضحية جراء استمرار الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما".

وطالب، المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته لإنهاء الحصار "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في القطاع.

ودعا حكومة التوافق والسلطة الفلسطينية للوقوف أمام مسؤولياتهم ورفع العقوبات عن قطاع غزة بتوفير الاحتياجات من دواء ووقود وإعادة الرواتب والمساعدات الاجتماعية.

وناشد، المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان والمؤسسات بالعمل على انقاذ غزة ورفع الحصار الجائر عنها.

وقال الكرد "أمام الوضع الإنساني الذي يعيشه سكان غزة والحالة الكارثية التي وصلنا إليها أطلقنا حملة –أنقذوا غزة-وبعد شهر اليوم نطلق صرخة مدوية لكل إنسان لديه ضمير حي ونتساءل كم تنتظرون من الضحايا وقتلى الحصار حتى تتحرك مشاعركم".

ورفع الأهالي المشاركين في الصرخة لافتات تحمل شعارات تدعو العالم لرفع الحصار وتوفير أبسط الاحتياجات التي أصبحت معدومة لديها، وأخرى تطالب بالتحرك لوقف الكارثة غير المسبوقة التي طالت كافة المجالات في غزة.

وأشار إلى أن، أحد عشر عاما من الحصار الظالم والعقوبات المجرمة بحق قطاع غزة حتى أصبح 2مليونا مواطن في أكبر سجن في العالم، أدى إلى أن أصبح قطاع غزة منطقة منكوبة إنسانيا في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والطاقة.