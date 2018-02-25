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طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) من أمين عام مجلس الوزراء رونين بيرتس دراسة كيفية تعزيز الاستيطان ردا على الهجوم الذي قتل فيه الحاخام إيتمار بن غال جنوب نابلس .

ودعم الوزراء زئيف الكين وميري ريغيف مطالب "مريام" أرملة القتيل بالموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية في هار براخا ردا على الهجوم مستشهدين بعبارة "ذلك سيكون ردا صهيونيا مناسبا على القتل" وردا على ذلك قال نتنياهو أنه "يريد دفع البناء فى هار براخا" وطلب من بيرتس النظر فى الأمر.

من جهة أخرى أشار نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة إلى القدس فى يوم "الاستقلال" قائلا إن هذا حدث تاريخي استثنائي سيكون له انعكاسات بعيدة المدى وقال موجها كلامه للرئيس ترامب: أنت صديق عظيم لدولة "إسرائيل" ونشكركم.