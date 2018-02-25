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الرسالة نت - وكالات

صدم السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أكد بقاءه مع "النيراتزوري" لسنوات طويلة مقبلة.

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد كشفت عن اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي بالتعاقد مع سكرينيار، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه خلال الموسم الجاري.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أرى نفسي في إنتر ميلان سنوات طويلة، ولم أتحدث من قبل عن نية الرحيل عن النادي، لكن كل شيء ممكن الحدوث".

وأضاف سكرينيار: "تصريحاتي ترجمت بشكل خاطئ، وتغيير كلمتين أو ثلاث تسبب في الفهم الخاطئ لما تحدثت عنه، ولم أقل يوما أني أريد ترك النادي".

يشار إلى أن سكرينيار انتقل من سامبدوريا إلى إنتر ميلان مطلع الموسم الجاري، مقابل 23 مليون يورو، وشارك في 28 مباراة مع "النيراتزوري" في مختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف.