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الرسالة نت - وكالات

يتجه نادي ميلان إلى التعاقد مع الإسباني بيبي رينا حارس مرمى نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيف المقبل، تحسبا لرحيل جيانلويجي دوناروما حارس "الروسونيري".

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ماسيميليانو ميرابيلي المدير الرياضي لميلان، تواصل مع رينا، الذي ينتهي عقده مع نابولي في يونيو المقبل، لعقد اتفاق مبدئي، يتضمن انتقاله لـ"الروسونيري" خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

وأوضحت "لاغازيتا ديلو سبورت" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، في ظل رغبة الحارس الإسباني بالرحيل عن نابولي، خاصة أن علاقته مع رئيس ناديه أوريليو دي لورينتيس، ليست في أفضل حالاتها، وهو الأمر الذي جعله لا يجدد عقده حتى الآن.

يشار إلى أن رينا خاض مع نابولي 34 مباراة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، واستقبلت شباكه 29 هدفا، وخرج في 16 مواجهة بشباك نظيفة.