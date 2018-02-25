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الرسالة نت - محمود هنية

قال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة "فتح" إن زيارة وفد الحكومة الفلسطينية غير مرتبطة بوصول الوفد الأمني المصري لغزة، وإن تزامنت الزيارتان في نفس اليوم.

وذكر أبو سيف في تصريح خاص بـ"الرسالة" أنه لا يوجد أي لقاءات مجدولة بين الوفدين بشكل سابق، "دون أن يعني ذلك عدم حدوث لقاءات بينهما".

ومن المقرر أن يصل وفدي الحكومة والأمن المصري إلى قطاع غزة خلال ساعات من مساء اليوم الأحد.

وأوضح أبو سيف أن وفد الحكومة الذي يضم خمسة وزراء، سيعقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرنس مع باقي أعضاء الحكومة، مضيفا "الزيارة عادية تأتي ضمن المهام الاعتيادية للحكومة".

وأكدّ أن الحكومة ستقر نتائج اللجنة الإدارية والقانونية المكلفة بدمج الموظفين، "لكنّ ضمن قاعدة التمكين الكامل للحكومة".

وحول إمكانية عقد لقاء مع حماس، أجاب أبو سيف: "لا يوجد شيء مخطط لذلك مع تأكيدنا بأن حماس شريك في المصالحة، مشيرا إلى أن وفد مركزية فتح قد يصل غزة في أي لحظة ضمن المهام التنظيمية المناطة بهم.

وأشار إلى أن حركة فتح لم تحدد سابقا وقت لزيارة أعضاء مركزيتها، ولكنها أكدت على ضرورة تواجدهم في غزة، و"هذا سيحصل في أي وقت".

وبالنسبة للقاءات المصالحة مع حماس، ذكر أبو سيف أن أي لقاء مرهون بنتائج زيارة الوفد الأمني المصري، لافتًا إلى أنه يجري التواصل بين قيادة الحركة والمسؤولين المصريين للوقوف على كامل المستجدات.

واشترط المتحدث باسم فتح تمكين الحكومة من كامل مهامها ، ومن بينها الجهاز القضائي "فلا يمكن للحكومة ان تقوم بدورها دون تمكين القضاء، كونه تابع للدولة ويجب أن تبسط هذه الدولة سيادتها الممكنة في الأجزاء المتاحة من الوطن"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، ذكر أن تفعيل هذا الملف مرتبط بتقديرات الحكومة حول سبل تسهيل عملها، مشيرا إلى وجود تصورات عملية حول حل هذه الازمة قدمت من حركتي حماس وفتح.

وحول تطورات العلاقة بين حماس ودحلان، أجاب أبو سيف: "دحلان ليس جزء من فتح وأي اتفاق تجريه حماس معه هوشأنها، لكنّه التفاف غير دقيق وغير سليم على البوابة الرئيسية للمصالحة، والتي تعني أن الحركتين فقط هما الشريكان الرئيسيان في المصالحة وليس المطرود دحلان".

وأضاف: "أي اتفاق معه لا يعنينا، ما نريده أن نلتزم باي اتفاق نوقعه"، مشيرا إلى أن القضاء الفلسطيني من حقه أن يفتح ملف أي شخصية متورطة في الفساد خاصة وأن فلسطين أصبحت عضوا في الانتربول الدولي.