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الدوحة-الرسالة نت

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي إلى "هبة شعبية ورسمية" ضد إعلان واشنطن اعتزام نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، بحلول ذكرى نكبة فلسطين، منتصف مايو/أيار القادم.

وقال داغي في بيان له: "ندعو إلى هبة فلسطينية عربية إسلامية وإنسانية رسمية وشعبية في وجه هذا العدوان الأمريكي على أولى القبلتين، ومسرى النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام، ومحضن المسيح عليه السلام".

كما دعا إلى "وقفة صمود من الأمة العربية والإسلامية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي جاء متزامنًا مع إحياء دولة المحتل الصهيوني للذكرى السنوية لقيامها عام 1948".

وأكد داغي أن "قضية القدس هي قضية الأمة كلّها، والسماح بالتفريط بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار لا يغفرها الله تعالى ولا التاريخ ولا الأجيال".

وخاطب زعماء الدول العربية والإسلامية قائلًا إن "القدس والمسجد الأقصى أمانة في أعناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المسجد الحرام".

وشدد أنه "يجب على الزعماء جميعا شرعا أن تستعملوا كل ما لديكم من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وغيرهما لمنع أمريكا من الاستمرار في اتخاذ هذه الخطوة".

واعتبر نقل سفارة واشنطن للقدس في مايو المقبل "إعلان حرب على المسلمين وخطوة تكرس لاحتلال غير شرعي بصورة فجة لا يمكن قبولها".

والجمعة، أعربت الخارجية الأمريكية، عن "حماسها" تجاه نقل سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي من "تل أبيب" إلى القدس في مايو المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني وقيام "إسرائيل".

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو من كل عام ذكرى النكبة، التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم، بينما يحتفل الإسرائيليون بما يسمونه "عيد الاستقلال الـ70" هذا العام.