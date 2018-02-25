تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

نفذت جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية مشروع استصلاح زراعي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بقيمة 120 ألف دولار.

وقال رياض شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروع يستهدف استصلاح 63 دونما زراعيا في محررات "عين جالوت" برفح، وتشمل جميع أنواع الخضروات.

وذكر أن المشروع ساهم في تشغيل 15 من أرباب الأسر الفقيرة في غزة، وأن ريعه سيعود على دعم الأسر الفقيرة والأيتام في القطاع.

وأكد شاهين أن الجمعية ماضية في تنفيذ مجموعة مشاريع خيرية تستهدف إغاثة الأسر الفقيرة في قطاع غزة وإعانتهم، في ظل الوضع المعيشي الصعب.

ويذكر أن جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية، هي جمعية خيرية أهلية غير ربحية، تأسست في منتصف عام 2015م