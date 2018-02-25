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غزة-الرسالة نت

وصل وفد مصري أمني إلى غزة، عصر الأحد، عبر حاجز بيت حانون "إيريز"، شمالي القطاع؛ لمتابعة تنفيذ المصالحة الفلسطينية.

ويترأس الوفد اللواء سامح نبيل، وبمشاركة القنصل العام المصري في رام الله خالد سامي والعميد عبد الهادي فرج.

وكان في استقبال الوفد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة توفيق أبو نعيم والقيادي في حركة حماس غازي حمد.

ويسعى الوفد المصري، خلال وجوده في القطاع، إلى دفع خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي ترعاها القاهرة.

وقالت حركة "حماس" مساء أمس، : "إن لقاءاتها مع المسؤولين المصريين في القاهرة تسير بإيجابية، كاشفة عن وصول وفد مصري، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة".

وأوضحت الحركة، على لسان عضو مكتبها السياسي وعضو وفدها في القاهرة حسام بدران، أن وفدها برئاسة إسماعيل هنية استمع إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.

ويتزامن وصول الوفد المصري، مع زيارة لوفد وزاري من الحكومة للقطاع، لمتابعة سير عمل الوزارات بغزة، والإشراف على عملها، بحسب يوسف المحمود، الناطق باسمها.