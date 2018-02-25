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القدس المحتلة-الرسالة نت

اعتبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس في مايو المقبل "لحظة تاريخية عظيمة بالنسبة لإسرائيل".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد: "لقد أُخبرنا خلال نهاية الأسبوع بأن الرئيس ترمب قرر نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم (القدس) في عيد الاستقلال القادم".

وأشار إلى أن "هذه هي لحظة عظيمة بالنسبة للإسرائيليين.. ولحظة تاريخية بالنسبة للدولة الإسرائيلية". وتابع: "سنحتفل بذلك معًا، جميع الإسرائيليين.. هذا يحمل تداعيات ومعاني تاريخية بعيدة الأمد".

كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي ووصفه بـ"الصديق الكبير لإسرائيل".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين وقيام "إسرائيل".