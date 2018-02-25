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بيت لحم-الرسالة نت

اعتقلت قوّات الاحتلال بعد ظهر الأحد، طفلًا بعد عودته من مدرسته ببلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ببلدة الخضر أحمد صلاح لوكالة "صفا" بأنّ قوّة عسكرية من جيش الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف علي اغنيم (12عامًا)، وذلك أثناء خروجه من مدرسة سعيد العاص بالبلدة القديمة.

وأشار إلى أنّ جنود الاحتلال اقتحموا محيط المدرسة الواقعة في البلدة القديمة والقريبة من الشارع الالتفافي (خط 60)، فور خروج الطلبة من مدارسهم، واعتقلوا الطفل ونقلوه إلى جهة مجهولة.