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غزة-الرسالة نت

استشهد صياد فلسطيني وأصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ موقع "زيكيم" العسكري شمال قطاع غزة، بزعم دخولهم منطقة محظورة.

وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، "أن البحرية أطلقت النار على صيادين فلسطينيين في عرض بحر شمال قطاع غزة، بعد اجتيازهم المنطقة المحظورة قرب موقع (زيكيم)".

وأشار الموقع العبري، إلى أن إصابة الصيادين الآخرين وصفت بالمتوسطة.

وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين لـ"الرسالة نت" إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب مركب صيد فلسطيني في بحر شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد صياد وإصابة اثنين اخرين كانا على متن القارب".

وكشف عياش أن القارب المستهدف، كان على متنه الصياد (محمود عادل أبو ريالة وعاهد حسن أبو علي واسماعيل صالح ابو ريالة)، فيما لم يعرف الشهيد الذي إرتقى بينهم.

وأكد عياش أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثمان الشهيد ويعتقل الصيادين ، بينما أعيد القارب الذي تم استهدافه إلى شواطئ غزة وكان مليء بالدماء.

بدورها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، أن استهداف بحرية الاحتلال المتواصل لصيادين الفلسطينيين يعتبر من أشكال العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في تصريح مقتضب إن "استهداف بحرية الاحتلال لمجموعة من الصيادين الفلسطينيين وهم على متن قاربهم واستشهاد أحدهم وإصابة واعتقال الآخرين شكل من أشكال العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وبلطجة "إسرائيلية" وجريمة بشعة يتحمل الاحتلال مسئوليتها.

وفي أعقاب الحادثة، أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن القوات البحرية أطلقت النار على سفينة كان على متنها 3 فلسطينيين بعد تجاوزها المنطقة المسموح بها شمال قطاع عزة.

وأفاد المتحدث، أنه نتيجة إطلاق النار أصيب فلسطيني بعد إصابته بجراحٍ خطيرة، بيما نقل الآخرون لتلقي للعلاج والتحقيق.

يتبع ..