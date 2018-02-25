تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

فاز الصداقة على منافسه شباب جباليا (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية الصداقة صائب أبو حشيش "هدفين" (69 و81), ومحمد بركات (38) من ركلة جزاء, بينما أحرز هدف "ثوار الشمال" أحمد أبو طبنجة (31) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 23 نقطة في المركز السابع.

اتحاد خانيونس - خدمات الشاطئ (1-0)

وتفوق اتحاد خانيونس على نظيره خدمات الشاطئ (1-0).

ويدين "الطواحين" بانتصاره إلى عدي الغلبان الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (32) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع, ويتوقف رصيد "البحرية" عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, بفارق المواجهات المباشرة خلف الأهلي.

الجلاء - بيت حانون الأهلي (0-1)

وفي دوري الأولى, انتصر بيت حانون الأهلي على الجلاء (1-0).

وسجل مهند أبو زيد هدف المباراة الوحيد (29), ليرفع رصيد "الحوانين" إلى 29 نقطة في المركز الرابع, ويتوقف رصيد الجلاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.

خدمات المغازي - خدمات دير البلح (0-0)

وتعادل خدمات المغازي مع خدمات دير البلح (0-0).

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليصبح رصيد خدمات المغازي 20 نقطة في المركز العاشر, ويرفع خدمات الدير رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن, بفارق الأهداف خلف التفاح.