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​غزة –الرسالة نت

سلم السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الاثنين عددا من مستفيدي شقق مدينة الأمل السكنية للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مفاتيح شققهم في المدينة.

وجرت مراسم تسليم عيّنة من المستفيدين في مقر إقامة السفير العمادي في فندق المشتل في غزة بحضور المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة وممثلي شركات الإشراف والمقاولات.

وشارك في مراسم تسليم الشقق السكنية، السيد عبد الدايم أبو مدّين، وهو المتبرع بالأرض التي أقيم عليها مشروع إنشاء مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ مساحتها ما يزيد عن 11 دونما.

وتحتوي مدينة الأمل السكنية على 24 عمارة سكنية، تضم 288 شقة سكنية، تشمل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، كما أقيمت فيها مرافق عامة تخدم سكان المدينة مثل المدرسة والروضة والحضانة.