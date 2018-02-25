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غزة - الرسالة نت

أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، تعليق العمل في ميناء مدينة غزة، لمدة يومين بدءًا من غدٍ الاثنين.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش لـ"الرسالة نت" إن تعليق العمل يأتي في سياق الاحتجاج على الجرائم الاسرائيلية الدائمة ضد الصيادين، وكان آخرها استشهاد الشاب إسماعيل أبو ريالة مساء الأحد.

وذكر عياش أنّ اسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال فيما اعتقلت البحرية الاسرائيلية اثنين آخرين بعد استهداف مركبهم الذي تعرض لخلل وجرفته الرياح قرب الحدود مع الاحتلال".

وأوضح عياش أن الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلتما بحرية الاحتلال بعد اصابتهما بجراح مختلفة، هما: محمود عادل أبو ريالة (18 عاماً)، عاهد حسن أبو علي (26 عاماً) فيما تم تأكيد استشهاد إسماعيل.

وأفاد أن مركب الصيد المستهدف من بحرية الاحتلال وصل ميناء غزة بعد عدة ساعات من إطلاق الاحتلال النار عليه.