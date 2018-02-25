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غزة - الرسالة نت

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف بحرية الاحتلال لصيادي غزة بلطجة "إسرائيلية" وجريمة بشعة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، "إن استهداف بحرية الاحتلال لمجموعة من الصيادين الفلسطينيين وهم على متن قاربهم واستشهاد أحدهم وإصابة واعتقال الآخرين بلطجة إسرائيلية وجريمة بشعة".

يشار إلى أن بحرية الاحتلال قامت باستهداف قارب للصيادين في عرض بحر شمال غزة، مما أدى لاستشهاد صياد واعتقال اثنين آخرين.

وحمل القانوع الاحتلال المسئولية عن استشهاد الصياد، معتبرًا أن ذلك شكل من أشكال العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.