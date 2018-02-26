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خانيونس - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الاثنين, فريقا شباب معن والأقصى على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع, في ختام منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

ويدخل شباب معن (السابع وقبل الأخير 15 نقطة), اللقاء واضعا أمام عينيه تحقيق النقاط الثلاث, التي ستضمن له البقاء في الدوري رسميا خلال الموسم المقبل.

أما الأقصى (الثاني 27 نقطة), فتعتبر المباراة بمنزلة "حياة أو موت" بالنسبة له, كونه يطمح لاستعادة الصدارة, التي فقدها لمصلحة العطاء بفارق الأهداف من جهة, وتعزيز حظوظه بالصعود للأولى من جهة أخرى.

يشار إلى أن الأقصى حسم موقعة شباب معن في الدور الأول لمصلحته بصعوبة (2-1).